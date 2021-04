Perdonanza Celestiniana: L’Aquila, sarà il card. Feroci ad aprire la Porta santa il 28 agosto

Il prossimo 28 agosto sarà il cardinale Enrico Feroci, nato e battezzato a Pizzoli (L’Aquila), ad aprire la Porta Santa della basilica di Santa Maria di Collemaggio in occasione della Perdonanza Celestiniana. Ad annunciarlo oggi è il cardinale arcivescovo metropolita dell’Aquila, Giuseppe Petrocchi.

Il 28 e il 29 agosto di ogni anno a L’Aquila si rinnova il rito solenne della Perdonanza, l’indulgenza plenaria perpetua che Celestino V, al secolo Pietro Angeleri, la sera stessa della sua incoronazione a pontefice, concesse a tutti i fedeli. Designato Papa il 5 luglio 1294 dal conclave riunito a Perugia, il 29 agosto successivo nella basilica di Santa Maria di Collemaggio, costruita per sua stessa volontà e consacrata nel 1288, fu eletto Papa. Quanti confessati e sinceramente pentiti, dai vespri del 28 agosto fino ai vespri del giorno 29, festa di san Giovanni Battista, avessero visitato devotamente la basilica di Collemaggio, avrebbero ricevuto contemporaneamente la remissione dei peccati e l’assoluzione dalla pena. Fino ad allora, l’indulgenza plenaria era stata concessa solo a favore dei crociati in partenza per la Terra Santa e ai pellegrini che si recavano alla Porziuncola di Assisi.