Associazioni: nasce la sezione Ucid di Gaeta Sud Pontino

Microcredito, legalità, ecosostenibilità: saranno i temi al centro della riflessione e le piste di impegno di una nuova sezione dell’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid), appena nata nel territorio di Gaeta e Sud Pontino. Avrà sede all’interno della curia dell’arcidiocesi di Gaeta e il Consiglio direttivo è composta da imprenditori, ingegneri, insegnanti, titolari di agenzie di consulenza, per la maggior parte sotto i quarant’anni. “Abbiamo creato questo gruppo per dare un valore che mancava al nostro territorio – spiega al Sir il presidente della sezione Ucid Gaeta e Sud Pontino, Paolo Di Cecca –. Un punto fermo per noi è il rispetto dell’etica di impresa nei confronti di tutti coloro che lavorano in un’azienda. Ci hanno poi unito alcuni valori spirituali”. Insieme a Di Cecca, all’interno di un direttivo di 13 membri, il segretario è Arnaldo Beato, la vicepresidente Valentina Di Milla, il tesoriere Marco Di Vasta e il referente per i giovani Dario Costanzo. “È difficile far partire un gruppo durante la pandemia: non poterci incontrare non dà la possibilità ad altri di scoprire questa realtà e unirsi ad essa – prosegue Di Cecca –. Vogliamo però realizzare progetti in cui fare rete anche con le istituzioni”. Il gruppo si è costituito alla presenza dell’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari. “L’arcivescovo ci ha incoraggiato: il nostro impegno rappresenta a suo avviso una ricchezza e un’opportunità per il territorio. Ci ha poi detto che è straordinario che siamo tutti giovani: i giovani non hanno il ‘freno’ degli anziani e possono fare e dare tanto”, conclude Di Cecca.