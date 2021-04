Scuola: Kaladich (Fidae), “è sicura, i ragazzi sono rispettosi delle regole”

“Mi sento di dire che la scuola è sicura perché abbiamo messo in campo tantissime norme di sicurezza e perché i ragazzi queste norme le rispettano, anche perché non vogliono tornare a perdere la relazione di una lezione in presenza”. Così la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich, ieri durante la puntata di “Un mondo alla radio” di Alessandro Guarasci su Radio Vaticana, rilanciata da una nota dalla Fidae. “Nell’ultimo anno la Dad è migliorata molto – ha continuato la Kaladich – noi abbiamo elaborato una Prassi di Riferimento, con Uni (Ente italiano di normazione), affinché la didattica a distanza e la didattica mista fossero portate avanti seguendo alcuni standard qualitativi, e siamo molto contenti che oltre alle scuole paritarie ci siano molte scuole statali che abbiano adottato questa Prassi di riferimento, ma certo dobbiamo anche dire che non può essere la normalità passare tante ore davanti allo schermo: domani (oggi per chi legge, ndr) sarà un bel giorno perché tornare a scuola è un segno di speranza e di futuro per tutti gli studenti e anche per i docenti, perché abbiamo bisogno prima di tutto di un incontro, di una relazione”.