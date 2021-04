Coronavirus Covid-19: Asvis-Cortile dei gentili, oggi evento online su crisi, resilienza e ripresa sostenibile

Promosso dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) in collaborazione con la Consulta scientifica del Cortile dei gentili (Pontificio Consiglio della cultura), oggi si tiene l’evento online “Pandemia e resilienza” per riflettere in maniera corale e condivisa sulla crisi causata dalla pandemia e sulle importanti implicazioni che essa ha avuto sulla società e sul vivere quotidiano. Il Covid-19 ha mostrato infatti “le fragilità dell’attuale modello di sviluppo e ne ha accentuato le disuguaglianze”, si legge in un comunicato, e “ha inflitto una battuta di arresto” al processo di sviluppo sostenibile. Imperativo, dunque, “nel disegnare le politiche per la ripresa, pensare a che tipo di futuro costruire” per un “rimbalzo in avanti”. Insomma, “non si può tornare al business as usual.” In quest’ottica, l’Agenda 2030 delle Nazioni unite, concordata da 193 Paesi, può essere usata come road map per stabilire gli obiettivi di medio-lungo termine a cui aspirare.

L’evento, al quale interverranno tra gli altri Giuliano Amato in qualità di presidente della Consulta scientifica del Cortile dei gentili ed Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, prende le mosse dal documento “Pandemia e resilienza”, sviluppato all’interno della stessa Consulta e pubblicato dal Cnr.

