Salute: disturbi del comportamento alimentare, domani webinar Fom, Azione Cattolica, Itl e Aquila&Priscilla

“Disturbi alimentari in adolescenza. Conoscere, prevenire, accompagnare”: è il titolo di un webinar, rivolto in particolare a famiglie, educatori e insegnanti, che si svolgerà domani, giovedì 8 aprile, alle 18, promosso dall’editore Itl-Libri, Fondazione oratori milanesi (Fom), Azione cattolica ambrosiana, Cooperativa Aquila&Priscilla. “In Italia tre milioni di giovani soffrono di disturbi del comportamento alimentare, un fenomeno spesso sottovalutato sia da chi ne soffre che dai familiari, e che costituisce una vera e propria epidemia sociale”, spiegano i promotori. “I nomi di questi disturbi sono noti: anoressia, bulimia, Binge Eating, obesità e tante nuove forme. Soffrire di un Dca, oltre alle conseguenze negative sul piano organico, comporta effetti importanti sul funzionamento sociale della persona, con gravi penalizzazioni della qualità di vita. Spesso, inoltre, il disturbo alimentare è associato ad altre patologie psichiatriche. Tuttavia, solo una piccola percentuale di persone che soffrono chiede aiuto”. A essere in difficoltà “sono soprattutto le famiglie, che percepiscono la gravità di queste problematiche quando le scorgono nei propri figli, ma spesso di sentono terribilmente sole nel doverle affrontare”.

Al webinar intervengono: Sara Matarese, psicologa e psicoterapeuta, autrice dei volumi “I disturbi del comportamento alimentale. Guida pratica per genitori”, e di “FoodXme. Per saperne di più su anoressia, bulimia, problemi di peso”, scritto per lettori adolescenti, per le edizioni In dialogo; Anna Zaccardo, medico specialista in Scienza dell’alimentazione; Matteo Fabris, responsabile Area adolescenti e preadolescenti della Fom; Stefano Tavilla, papà di Giulia, diciassettenne genovese morta per le conseguenze della bulimia e fondatore dell’associazione “Mi nutro di vita“. Diretta streaming su facebook – @ITL Libri; su YouTube – @acmilanotv e @Pastorale Giovanile FOM Milano; sui siti – chiesadimilano.it e azionecattolicamilano.it