Papa Francesco: udienza, “diffondere la cultura della fraternità in ambito sportivo”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Diffondere la cultura della fraternità in ambito sportivo”. È l’appello del Papa, al termine dell’udienza di oggi, prima dei saluti in lingua italiana che come di consueto concludono l’0appuntamento del mercoledì, trasmesso in diretta streaming dalla Biblioteca privata del Palazzo apostolico. “Ieri è stata celebrata la Giornata internazionale per lo Sport sviluppo e pace”, ha ricordato il Papa: “Auspico che possa rilanciare l’esperienza dello sport come evento squadra, per favorire il dialogo solidale tra culture popoli diversi”. “Sono lieto di incoraggiare l’Athletica Vaticana – ha continuato Francesco – a proseguire nell’impegno di diffondere la cultura della fraternità in ambito sportivo, ponendo viva attenzione alle persone più fragili e diventando così testimone di pace”.