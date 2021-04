Coronavirus Covid-19: Veroli (Fr), una parrocchia offre agli anziani un servizio di prenotazione del vaccino

Rispondere all’esigenza di tanti anziani, impossibilitati a prenotare il vaccino per il Covid-19 perché non dotati di dispositivi elettronici o non in grado di farlo in autonomia: con questo obiettivo, nelle comunità parrocchiali di San Pietro, San Giuseppe e Sant’Anna a Veroli (Fr), nella diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, è stato attivato un servizio gratuito per la prenotazione delle dosi vaccinali. “Tanti non avevano nessuno che semplicemente spiegasse loro la procedura, li indirizzasse verso i punti di somministrazione più vicini, riempisse le varie schede – racconta al Sir il parroco, don Dino Mazzoli –. In un periodo in cui tante nostre iniziative sono ferme, ho deciso di investire in questo piccolo servizio, che ha dato finora la possibilità a più di 280 anziani di prenotare la propria dose di vaccino”. L’ufficio al piano terra nella parrocchia della frazione di Castelmassimo è divenuto fisicamente una “finestra” per ricevere, ascoltare, fornire assistenza. Le persone consegnano la propria tessera sanitaria e in pochi minuti viene per loro preso l’appuntamento nel centro vaccinale più vicino. Tra l’altro, la diocesi, insieme con quelle di Anagni e Sora, ha messo a disposizione della Asl di Frosinone le strutture delle parrocchie per la campagna vaccinale. “Questo tempo ci ha dato la possibilità di mettere a frutto concretamente la nostra creatività, non solo con questo servizio, ma anche con i laboratori e le varie attività on line. Abbiamo nel cuore il desiderio di esserci, anche se un po’ più distanti”, conclude don Mazzoli.