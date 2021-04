Festival della Comunicazione: a inizio maggio la 16ª edizione. Eventi online da Molfetta e Rieti

Prenderà il via il prossimo 1° maggio il Festival della Comunicazione, iniziativa promossa anche quest’anno da Paoline e Paolini insieme alle diocesi di Molfetta e Rieti. A fare da filo conduttore degli eventi il tema del Messaggio di Papa Francesco per la 55ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, che si terrà il 16 maggio: “‘Vieni e vedi’ (Gv 1,46). Comunicare incontrando le persone dove e come sono”. Dal 9 al 16 maggio, si terrà online la Settimana della Comunicazione, giunta quest’anno alla sedicesima edizione, che fornirà l’occasione per parlare di cultura e comunicazione traendo spunto dal messaggio del Papa. Ad ospitare gli eventi del Festival, evento itinerante che ogni anno si svolge in un territorio diverso, quest’anno saranno eccezionalmente due diocesi: la diocesi di Molfetta, organizzatrice dell’edizione dello scorso anno, e la diocesi di Rieti che ospiterà il Festival nel 2022. “Un’occasione speciale – viene spiegato – che si traduce concretamente in collaborazione e condivisione di valori e di percorsi”.

Gli organizzatori hanno realizzato un visual che contraddistinguerà le due iniziative ispirandosi alle parole con cui il Papa invita soprattutto gli operatori della comunicazione a uscire per strada, a “consumare le suole delle scarpe”, e osservare di persona ciò che succede. “Per questo motivo al centro del visual – spiega una nota – compaiono i piedi di una persona che cammina sulla strada per andare incontro all’altro, per raggiungere la realtà da raccontare. È un chiaro appello a riprendere il giornalismo d’inchiesta, i reportage, a non costruire le notizie in redazione o davanti al computer”.