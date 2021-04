Giornata mondiale salute: card. Turkson, “la pandemia ha aggravato le disuguaglianze nell’accesso alle cure”

“Lavorare per eliminare le disuguaglianze nell’accesso alla salute”. È l’invito del card. Peter Kodwo Appiah Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, nel messaggio inviato in occasione della Giornata mondiale della salute 2021, che si celebra oggi sul tema: “Costruire un mondo più giusto e più sano per tutti”. “L’anno 2020 sarà ricordato come un anno spartiacque tra un primo e un dopo”, scrive il cardinale: “La pandemia ha inciso profondamente sulle nostre vite e sulla nostra società; ha aggravato vecchi problemi sociali, soprattutto le disuguaglianze, come quelle nell’accesso alle cure. L’impatto della pandemia è stato più forte sulle comunità più vulnerabili, più esposte alla malattia, con meno possibilità di avere accesso ai servizi sanitari di qualità”. Questo anno difficile, per Turkson, “ci ha ricordato anche l’importanza della solidarietà umana e la consapevolezza che nessuno si salva da solo”, come ha detto il Papa: di qui la necessità di “mettere al centro del nostro agire i valori della fratellanza, della giustizia, dell’equità, della solidarietà, dell’inclusione per non lasciare che i nazionalismi chiusi o leggi di mercato ci impediscano di vivere come una vera famiglia umana”.