Coronavirus Covid-19: Commissione Ue, 123 milioni di euro per la ricerca sulle varianti

La Commissione mobilita 123 milioni di euro “per sostenere la ricerca urgente sulle varianti del coronavirus”. Lo rende noto oggi l’esecutivo Ue, inserendo questa decisione nel quadro di Orizzonte Europa, il nuovo programma di ricerca e innovazione. “Questo primo finanziamento di emergenza si aggiunge – chiarisce una nota – a una serie di azioni di ricerca e innovazione finanziate dall’Ue per combattere il coronavirus e contribuisce all’azione globale della Commissione volta a prevenire e mitigare l’impatto delle varianti e darvi adeguata risposta. Mariya Gabriel, commissaria per la ricerca, commenta: “Continuiamo a mobilitare tutti i mezzi a nostra disposizione per combattere questa pandemia e per affrontare le sfide poste dalle varianti del coronavirus. Dobbiamo mettere in campo le nostre forze congiunte in modo da essere preparati per il futuro, a partire dall’individuazione precoce delle varianti fino all’organizzazione e al coordinamento delle sperimentazioni cliniche per cure e vaccini nuovi, garantendo nel contempo una corretta raccolta e condivisione dei dati in tutte le fasi”.