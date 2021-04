“Desidero assicurare il mio ricordo nella preghiera per le vittime delle inondazioni che nei giorni scorsi hanno colpito l’Indonesia e Timor Est”. Così il Papa, prima dei saluti di lingua italiana ai fedeli collegati per seguire in diretta streaming l’udienza di oggi. “Il Signore accolga i defunti, conforti i familiari e sostenga quanti hanno perso la loro abitazione”, l’appello di Francesco.