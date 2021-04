Giornali Fisc: Carpi, da oggi on line il sito web di “Notizie”

È on line da oggi, mercoledì 7 aprile, il nuovo sito web di “Notizie”, il settimanale diocesano di Carpi. “Un’altra tesserina – spiega una nota – si va ad aggiungere al puzzle sempre più ricco della comunicazione e dell’informazione promosse dalla Chiesa di Carpi. Accanto agli strumenti istituzionali come il sito diocesicarpi.it, alla pagina Facebook , all’Ufficio stampa con il suo canale Telegram, trova spazio la crescita multimediale del settimanale Notizie che alla versione cartacea, abbina una versione digitale di elevata qualità e interattività, pagine social Facebook e Instagram, canale YouTube per la trasmissione di video ed ora, appunto, il nuovo sito notiziecarpi.it”.

Partner tecnico del progetto del nuovo sito web è Tecnavia che già realizza per Notizie la versione digitale del giornale fruibile con arricchimenti e diverse modalità di lettura su tutti i device.

“La volontà di rinnovare e ampliare le opportunità di fruizione digitale del settimanale Notizie – spiegano dalla diocesi – è stata ulteriormente rafforzata dalle indicazioni contenute nel Messaggio di Papa Francesco per la LV Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, che ricorrerà il prossimo 16 maggio”.

“Il nuovo sito e i profili social di Notizie saranno spazi dove sperimentare, dove esercitare nuovi stili comunicativi, responsabili e generativi”, assicurano da Carpi: “La speranza è quella di contribuire per quanto possibile alla costruzione di nuove narrazioni positive, di cui certamente ci sarà bisogno negli anni a venire per risollevarsi dalla crisi attuale e rinnovare il nostro sguardo sul futuro”.