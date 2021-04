Venezuela: vescovi, il primo sussidio per la II Assemblea pastorale nazionale

La Conferenza episcopale venezuelana presenta oggi il primo sussidio della serie “Camminiamo in Assemblea”, che dettaglia le varie fasi verso la II Assemblea pastorale nazionale prevista quest’anno. Il sussidio è dedicato alla fase di “dialogare” e descrive come verrà svolta nei particolari. “Il dialogo inizia con l’ascolto e passa attraverso la comprensione dei punti di vista dell’altro”, si legge nel testo. Gli spazi proposti per la fase di dialogo nelle diocesi sono gli incontri in gruppo (virtuali e in presenza quando possibile), gruppi di riflessione virtuale ad hoc, incontri pastorali specifici (giovanili, educativi, familiari, ecc.), incontri nelle comunità religiose, riunioni del clero o consultazione diretta con i fedeli con responsabilità diocesane e / o parrocchiali. All’interno ci sono anche link a risorse tematiche sulla parrocchia, per la sistematizzazione dei risultati e le conclusioni. C’è anche una guida metodologica che spiega come svolgere un gruppo di riflessione via WhatsApp. Al primo sussidio della fase “Dialogare” è allegato il manuale per le applicazioni Zoom, Google Meet e WhatsApp, al fine di facilitare l’utilizzo di piattaforme digitali.