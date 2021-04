Politica internazionale: Sioi, 15 e 16 aprile webinar su “Le Nazioni Unite di fronte alle nuove sfide economico-sociali – 75 anni dopo la loro Fondazione”

“Le Nazioni Unite di fronte alle nuove sfide economico-sociali – 75 anni dopo la loro Fondazione”: si intitola così il convegno che si svolgerà in modalità online, il 15 e 16 aprile, promosso dalla Società italiana per l’Organizzazione internazionale (Sioi), la Sioi Sezione Piemonte-Valle d’Aosta e Sezione Lombardia, nell’ambito del Progetto per la Celebrazione del 75° Anniversario delle Nazioni Unite, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Torino e in collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo. Il Convegno, si legge in una nota, “è dedicato ad approfondire i percorsi giuridici istituzionali ed economici intrapresi – o da intraprendere – per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e l’attualità del modello neoliberista per fronteggiare le nuove sfide economico-sociali, tenendo in particolare considerazione l’impatto che la pandemia di Covid-19 ha prodotto sugli assetti esistenti”. Si tratta del terzo dei quattro eventi previsti a Messina, Bari, Torino e Roma, come le tappe virtuali di un “viaggio” nel mondo onusiano che si svolgerà presso diverse Università italiane nel corso dei prossimi mesi. Tra gli interventi di saluto istituzionale, che si svolgeranno il 15 aprile alle ore 14.30, accanto al presidente della Sioi, Franco Frattini, e alla vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, si segnalano quelli di Egidio Dansero, vice-rettore vicario per la sostenibilità e per la cooperazione allo sviluppo, Università̀ di Torino, di Nicolò Russo Perez, Governance/Relazioni internazionali, Fondazione Compagnia di San Paolo. Seguirà un keynote speech di Staffan de Mistura, Former UN Under-Secretary-General and Special Envoy in Conflict Areas. Per info: sioi.org. Sarà possibile seguire l’evento in diretta YouTube