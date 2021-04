Parlamento europeo: Conferenza dei presidenti e faccia a faccia Michel-Von der Leyen sulla visita in Turchia

Una riunione straordinaria della Conferenza dei presidenti dei gruppi politici al Parlamento europeo sulla “visita in Turchia” – e la vicenda del ribattezzato “sofagate” – si terrà oggi alle 16: oltre al presidente David Sassoli, interverranno la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Alla discussione delle commissioni del Parlamento questa settimana diversi i temi in agenda: il primo confronto tra la Commissione del Parlamento per le libertà civili, giustizia e affari interni (Libe) e la Commissione europea, sulla proposta del certificato verde digitale per facilitare i viaggi tra gli Stati membri durante la pandemia e le sue implicazioni sulla privacy dei cittadini. La Commissione Libertà civili (Libe) discuterà anche la proposta di una “nuova strategia per il lavoro legale dei migranti”: si tratta di definire un possibile “quadro comune dell’Ue in questo settore, per affrontare le questioni dell’invecchiamento della popolazione, lo sfruttamento dei lavoratori stranieri e la corsa globale ai talenti”. Nel tardo pomeriggio di oggi invece la Commissione per gli affari costituzionali (Afco) avrà un confronto con la vicepresidente della Commissione europea per la democrazia e la demografia Dubravka Suica riguardo la piattaforma digitale che permetterà la partecipazione dei cittadini alla Conferenza sul futuro dell’Europa (lancio previsto il 19 aprile). La riunione della Commissione affari esteri (Afet), invece discuterà e voterà sui progressi fatti dal Montenegro negli ultimi due anni sulla strada di una possibile adesione all’Ue.

In settimana (giovedì 15), la Commissione per l’ambiente, la sicurezza alimentare e la salute pubblica (Envi) discuterà una nuova procedura per facilitare e accelerare l’approvazione a livello europeo dei futuri vaccini adattati alle varianti del Covid 19, ma anche il tema di un quadro giuridico sulla protezione e l’uso sostenibile del suolo, in vista del previsto aggiornamento della strategia Ue per il suolo. Sarà invece sul tavolo della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Agri) e della Commissione per le petizioni (Peti) l’iniziativa dei cittadini europei che con oltre 1,4 milioni di firme, chiede il divieto in tutta l’Ue di tenere gli animali d’allevamento in gabbia.