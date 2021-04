(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“La nomina di Maria Chiara Carrozza, prima donna alla guida del Cnr, è una bellissima notizia e ci dà speranza per il futuro”. Così le Acli, in una nota diffusa ieri sera. “Oggi abbiamo bisogno di competenza e autorevolezza e siamo felici che sia stata scelta una donna alla guida del più importante e autorevole ente di ricerca italiano che rappresenta un settore fondamentale per la ripartenza del nostro Paese”.