Coronavirus Covid-19: Palestrina, morto il canonico don Antonio Fiasco. Oggi pomeriggio i funerali celebrati dal vescovo Parmeggiani

Presieduti dal vescovo di Tivoli e di Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani, si celebreranno oggi, martedì 13 aprile, alle ore 15, nella cattedrale di Sant’Agapito Martire a Palestrina le esequie del canonico don Antonio Fiasco, di 67 anni, morto venerdì 9 aprile 2021 presso Villa Tiberia in Roma, dove era ricoverato dai primi giorni del mese di marzo a causa del Covid-19.

Nato l’8 febbraio 1954 a Castel San Pietro Romano dove fu ordinato sacerdote il 5 agosto 1978 da mons. Renato Spallanzani, era stato alunno del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni dove completò gli studi teologici.

Dal 1° ottobre 1978 al 1° ottobre 1984 fu vicario parrocchiale in diverse parrocchie della diocesi di Palestrina.

Dal 1° ottobre 1984 fu parroco di S. Margherita a Olevano Romano.

Dal 1° ottobre 1980 al 30 settembre 1985 insegnò Teologia pastorale al Seminario di Anagni e fu docente presso la Scuola teologica per laici della diocesi di Palestrina.

Il 7 giugno 2008 fu nominato parroco di Sant’Andrea Apostolo aLabico.

Dal 2010 fu membro del Consiglio presbiterale diocesano fino al giorno della sua morte e vicario foraneo della vicaria di Palestrina.

Nel 2008 fu nominato anche membro del Consiglio diocesano per gli Affari economici.

Il 21 novembre 2019 mons. Parmeggiani lo annoverò nel Collegio dei consultori della diocesi ed il 22 febbraio del 2020 lo nominò anche canonico della basilica cattedrale di Sant’Agapito Martire a Palestrina.

Amato da clero e fedeli, fu uomo schivo quanto essenziale e aperto alle necessità degli ultimi e dei più bisognosi. Promosse assieme alla Pastorale sociale e del lavoro un progetto per l’occupazione giovanile e fu sempre attento e promotore del dialogo ecumenico.