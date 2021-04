Terzo settore: Forum, un corso dedicato alla progettazione. Il 15 aprile webinar di presentazione

Al via la proposta formativa del Forum Terzo settore sulla co-programmazione e co-progettazione. Il 15 aprile il webinar di presentazione del corso dedicato agli enti del Terzo settore italiano, in particolar modo a quelli soci del Forum, sia a livello nazionale che regionale. Nello specifico, verrà proposto un percorso articolato in due modalità differenziate: un percorso breve, indirizzato a chi non ha ancora avuto occasione di approfondire il tema e ha un tempo limitato, della durata di 24 ore totali; un percorso lungo, indirizzato soprattutto a chi ha già iniziato ad approfondire questi temi o è impegnato in esperienze di amministrazione condivisa, della durata di 72 ore totali.

Le attività di formazione verranno presentate, il 15 aprile, dalle 15 alle 16.30, in un webinar che vedrà la partecipazione di Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore, Luciano Gallo, esperto di rapporti fra pubblica amministrazione ed Ets – Anci, Gianfranco Marocchi, referente didattico del percorso formativo, e Mauro Giannelli, responsabile della formazione del Forum del Terzo settore.

“Il Terzo settore vanta già un importante patrimonio di esperienze di co-programmazione e co-progettazione, ma crediamo – sottolinea Fiaschi – che sia necessaria un’adeguata preparazione e un investimento strutturale nella formazione per poter al meglio attuare queste pratiche collaborative e farle diventare una prassi consolidata. La questione del saper fare rete e dell’essere reti rappresenta un gradino in più nella nostra capacità di esercitare la libertà e la responsabilità civica dentro le nostre comunità”.