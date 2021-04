Laudato si’: mons. Di Donna (Acerra), “depositato in Senato un ddl per istituire Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’inquinamento ambientale”

“Voglio dedicare il convegno di sabato 17 aprile ai bambini, ai ragazzi e ai giovani morti per cancro nelle nostre terre e alle loro famiglie”. Lo ha detto stamattina mons. Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del convegno on line, “Custodire le nostre terre. Salute, ambiente, lavoro”, promosso per il 17 aprile dalla Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute, dalla Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, dagli Uffici nazionali per la pastorale della salute e per i problemi sociali e il lavoro, e dalla Caritas italiana, in collaborazione con la diocesi di Acerra e altre nove Chiese campane. Il presule, che personalmente accompagna da vicino nel loro calvario i malati e i loro familiari, ha annunciato che “dal mese scorso è stato depositato al Senato un disegno di legge dal senatore Francesco Urraro per istituire la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’inquinamento ambientale, al fine di promuovere, rinnovare e costruire una coscienza civica di tutela ambientale e conseguentemente della salute”. Per la celebrazione “il giorno individuato è il 24 maggio di ogni anno, data della pubblicazione dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco”.