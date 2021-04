Ramadan: gli auguri di mons. Moraglia (Venezia), “sia un tempo per costruire fraternità, amicizia e pace con tutti”

“Stimati Presidente e Imam, cari fratelli e sorelle della comunità musulmana di Venezia, a voi tutti rivolgo l’augurio più cordiale per il tempo di Ramadan che oggi ha il suo inizio”. Così il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, nel messaggio alla comunità musulmana per l’inizio del Ramadan. “Questo mese, segnato da prolungati momenti di digiuno e preghiera, pur condizionato dalla dolorosa pandemia, sia occasione per approfondire il legame con Dio, Clemente e Misericordioso, e compiere gesti di vicinanza, in particolare, verso chi si scopre oggi più povero e fragile proprio a causa della pandemia in atto”, l’augurio di Moraglia. “Sia questo un tempo adatto per costruire fraternità, amicizia e pace con tutti, nel reciproco riconoscimento e rispetto. Ogni credenza religiosa sia impegnata ad intessere legami con ogni uomo e donna di buona volontà”. “Dio, l’Onnipotente, ci sostenga e accompagni nel cammino della vita in questo nostro tempo così impegnativo e decisivo- conclude il patriarca – per il futuro dell’umanità”.