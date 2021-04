Rai Due: “O anche no”, il 16 aprile incontro con il fotografo Christian Tasso e con ragazzi con sindrome di Down

Andrà in onda venerdi 16 aprile su Rai Due alle 00,30 circa, e domenica 18 aprile in replica alle 9.10 circa, il consueto appuntamento con “O anche no”, il programma dedicato all’inclusione e alla solidarietà realizzato con on Rai per il sociale.

Paola Severini Melograni incontra Christian Tasso, il fotografo di Macerata che ha immortalato diversamente abili in tutto il mondo. Il suo ultimo volume fotografico , “Nessuno Escluso”, contiene anche una riflessione sulla diversità dello scrittore Giuseppe Pontiggia tratto dal suo romanzo “Nati due volte”. In collegamento anche Nicola Barchet e sua figlia Ambra, una ragazza con trisomia 21. Infatti il libro nasce proprio dall’incontro tra il fotografo, Ambra e il suo papà. Ci sarà inoltre un video interpretato da un ragazzo con trisomia 21, Alessandro Luca.

Tramite l’associazione “Insieme onlus” di Alatri lui e i suoi genitori Maria Grazia ed Enrico hanno realizzato questa simulazione di colloquio seguendo la linea di coordown in occasione della giornata nazionale delle persone con sindrome di Down per sensibilizzare imprenditori pronti a mettersi in gioco e ad addestrarsi alla trasmissione del proprio sapere e alla pazienza di insegnare e trasmettere il proprio mestiere. Per il cooking show inclusivo verrà presentato il Biscottificio della cooperativa sociale “Noi Genitori” di Erba (Como).

Infine i Ladri di Carrozzelle che duetteranno anche con Daniele De Gregori, le vignette satiriche di Stefano Disegni, le notizie sulla giornata dal mondo dell’adolescenza di Rebecca Zoe De Luca e le magie di Andrea Paris.