Diocesi: Caritas Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, al via sistemazione dell’Emporio solidale che dona abiti ai poveri

Diventerà simile ad un vero e proprio negozio di abiti l’Emporio solidale della Caritas diocesana di Cerreto Sannita– Telese –Sant’Agata de’ Goti, uno spazio dedicato agli indumenti e agli accessori di abbigliamento da donare ai poveri. Nato 3 anni fa, da qualche mese i volontari in esecuzione penale esterna, nell’ambito del progetto di accompagnamento alle persone che svolgono misure alternative alla detenzione “La Rete Aperta”, insieme agli operatori e ai volontari Caritas, stanno lavorando per rendere i locali dell’Emporio sempre più simili a un negozio. L’idea, spiega una nota della diocesi, “è quella di accogliere le persone che arrivano in uno spazio piacevole ed inclusivo, aiutandole nella scelta con veri e propri consigli”. E’ possibile portare abiti usati in buono stato il mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle 18 e il giovedì mattina dalle ore 10 alle ore 12. Inoltre la Caritas diocesana ha lanciato un contest per ideare e realizzare un nuovo logo che possa rappresentare al meglio i principi e le forme di carità che favoriscono lo sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace. E’ possibile inviare entro il 30 aprile alle ore 12 a segreteriacaritas@diocesicerreto.it un disegno o un lavoro grafico che si basi su parole-chiave come “solidarietà”, “gratuità”, “servizio” e “accoglienza”. In palio una box-regalo del laboratorio di pasticceria sociale DolceMente della cooperativa sociale di comunità iCare.