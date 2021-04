Coronavirus Covid-19: Omceo Roma, istituita commissione per informare sui vaccini e fare il punto sulla ricerca

Informare in maniera trasparente, univoca ed autorevole i cittadini e anche i medici; creare un tavolo di confronto tra esperti e fare il punto su quanto la ricerca sta producendo in materia di Covid-19. Questi gli obiettivi della Commissione Covid-19, costituita con un incontro web su iniziativa dell’Omceo (Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri). “Vogliamo offrire – spiega il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi – un’informazione sicuramente autorevole, competente, trasparente e univoca ai cittadini per cercare di fugare i loro dubbi e le loro paure. Essendo però il nostro un ruolo istituzionale vogliamo anche comunicare con i nostri iscritti, medici e odontoiatri, così da fornire loro i giusti strumenti comunicativi che potranno utilizzare con i loro pazienti. Un’informazione dunque di tipo circolare verso i medici e da questi verso i cittadini”. Ulteriore obiettivo, prosegue Magi – “confrontarci sulla ricerca scientifica in materia di Covid-19 e gli step che si stanno facendo anche con le altre tipologie di vaccini che avremo a disposizione. Essendo un gruppo di altissimo profilo cercheremo di chiarire dubbi, paure, perplessità”.

Fanno parte della commissione i consiglieri Omceo di Roma, tra cui il presidente Magi, e 8 membri “laici” esterni. Si tratta di Massimo Andreoni – direttore Uoc Policlinico Tor Vergata; Roberto Cauda – direttore Uoc Gemelli; Massimo Ciccozzi – direttore Unità epidemiologica Campus Bio-Medico; Roberto Ieraci – responsabile vaccinazioni, Claudio Mastroianni – Dipartimento sanità pubblica e malattie infettive Policlinico universitario Umberto I; Ivana Purificato – Istituto superiore di sanità; Giovanni Rezza – direttore generale Prevenzione ministero della Salute; Francesco Vaia – direttore sanitario Istituto Lazzaro Spallanzani.