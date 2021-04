Diocesi: Siena, domani l’evento “Il lavoro al centro. Patto comune contro la pandemia”

“Il lavoro al centro. Patto comune contro la pandemia”: è il tema dell’evento che si terrà domani, 14 aprile (ore 17), presso l’ex-convento delle Clarisse a Siena, su iniziativa del Servizio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro e delle Acli senesi. A introdurre i lavori sarà il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle Val D’Elsa-Montalcino, insieme a Piero Morini, responsabile del già citato Servizio e Enrico Fiori, presidente Acli di Siena. Sono previsti interventi di rappresentanti delle Istituzioni locali e regionali, come Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, di Silvio Franceschelli, presidente della Provincia di Siena, Carlo Rossi, presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, esponenti sindacali e del mondo produttivo. Coordina l’incontro Domenico Mugnaini, direttore di Toscanaoggi. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sia sul Canale YouTube “Arcidiocesi di Siena” e su MIA Radio (94.7-96.8-97.2- 101.6 FM).