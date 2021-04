Coronavirus Covid-19: la Chiesa venezuelana piange la morte di due vescovi emeriti: mons. Ortega (Barcelona) e mons. Chirivella (Barquisimeto)

La Chiesa venezuelana piange la morte di due vescovi emeriti a causa del Covid-19. Si tratta di César Ramón Ortega Herrera, vescovo emerito di Barcelona, e di Tulio Manuel Chirivella, arcivescovo emerito di Barquisimeto. Lo comunica la Conferenza episcopale, esprimendo il suo cordoglio e la sua preghiera. Sale, così, a tre il bilancio dei vescovi venezuelani morti per il virus.

Mons. Chirivella, 88 anni, è morto la notte del 10 aprile a causa di complicazioni legate al Covid-19. Il presule era nato nel 1932 nello Stato di Carabobo. Fu ordinato sacerdote nel 1956 e nel 1974 fu nominato da Paolo VI vescovo di Margarita. Nel 1982 divenne arcivescovo di Barquisimeto. Dal 1996 al 1999 fu presidente della Conferenza episcopale venezuelana.

Mons. Ramón Ortega Herrera è morto a 83 anni la notte dell’8 aprile. Era nello Stato di Yaracuy nel 1938. Laureato in Filosofia e Teologia all’Università di Ottawa, in Canada, nel 1963 fu ordinato sacerdote. Nel 1983 Giovanni Paolo II lo nominò vescovo di Margarita e successivamente, nel 1998, vescovo di Barcelona. Ha particolarmente dedicato il suo ministero episcopale alla promozione delle vocazioni, soprattutto sacerdotali.