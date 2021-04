Ramadan: mons. Prastaro (Asti), “ogni credente possa ricevere abbondanti benedizioni dall’Altissimo”

“In occasione dell’inizio del mese sacro di Ramadan, desidero esprimere a tutti voi la mia sincera amicizia e vicinanza spirituale unitamente all’augurio che, attraverso la pratica sincera del digiuno, della preghiera e dell’elemosina, ogni credente possa ricevere abbondanti benedizioni dall’Altissimo”. Così il vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro, nel messaggio inviato a fratelli e sorelle musulmani che vivono sul territorio della diocesi. “Questo mese, particolarmente importante per la comunità musulmana, possa essere un’occasione propizia per consolidare i nostri legami spirituali fondati sulla fede nell’Unico Dio, Clemente e Misericordioso, e sull’attenzione condivisa nei confronti dei poveri, soprattutto in questo frangente segnato dalla dura prova della pandemia”, l’auspicio del vescovo. “Consapevoli delle nostre rispettive identità, condividiamo tuttavia la certezza che ‘veniamo da Dio e a Lui ritorniamo’ e che il senso del nostro cammino terreno risiede nella capacità di compiere il Bene gli uni verso gli altri”, sottolinea mons. Prastaro. “Prego con voi affinché, in spirito di reciproca accoglienza, sappiamo realizzare, insieme, spazi di incontro, dialogo e collaborazione autenticamente fraterni e rinnovo i miei più cordiali auguri: Ramadan Karim! Ramadan generoso a tutti voi!”, conclude il vescovo.