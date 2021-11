Migranti: Cisp, un webinar per presentare i risultati del progetto a sostegno dei migranti in Bosnia e Erzegovina

Saranno presentati il 9 novembre (ore 15), nel corso di un webinar, i risultati del progetto “Sostegno di emergenza ai migranti in Bosnia ed Erzegovina” realizzato dalla Ong Comitato Internazionale Sviluppo dei Popoli (Cisp), in collaborazione con Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli – Bosnia Erzegovina (Ipsia Bih), Caritas Italiana, Caritas Bosnia i Hercegovina, Iscos Emilia Romagna, Crveni križ grada Bihaća (Croce Rossa della città di Bihać), Comuni di Parma e di Reggio Emilia, con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Il progetto mira a tutelare i diritti umani dei migranti in transito sulla Rotta Balcanica e diretti verso l’Ue, fornisce beni di prima necessità, e rafforza la rete di supporto esistente composta da associazioni locali e gruppi informali di cittadini volontari in Bosnia Erzegovina. Durante i lavori interverranno, tra gli altri, Elly Schlein, vicepresidente Regione Emilia-Romagna, i partner del progetto in collegamento da Sarajevo con Caritas BiH e con l’associazione Compass, dal cantone Una Sana con Ipsia e, Croce Rossa Biahc, da Tuzla con Cisp e con un gruppo volontari. Partecipano al webinar anche gli studenti del Master di Pavia in Cooperazione Internazionale. Il webinar si chiuderà con dei brevi approfondimenti su attività svolte ed esperienze nelle tre aree di progetto e sul contesto e transito dei migranti in BiH con le previsioni per il futuro.