Comunicazione: Copercom, il 12 novembre l’elezione del nuovo presidente

Il Comitato del Copercom, per eleggere il nuovo presidente e le altre cariche del Coordinamento, si svolgerà venerdì prossimo, 12 novembre, a Roma in modalità blended (presenza presso il Centro Congressi di Via Aurelia 796 e online su piattaforma digitale) dalle 11 alle 13. L’incontro – si legge in una nota – inizierà con il saluto di mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, l’introduzione dei lavori a cura di Massimiliano Padula, presidente del Copercom, e l’intervento di Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei. Dopo una discussione sul futuro del Copercom, si procederà all’elezione del presidente, del Consiglio esecutivo, del tesoriere e del Collegio dei revisori dei conti. Infine, l’approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020 e l’approvazione dei verbali dei Comitati Copercom del 5 dicembre 2019 e del 1° dicembre 2020.