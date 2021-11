Disoccupazione giovanile: Sophia Impresa sociale, prosegue a Roma il progetto Elpis a sostegno dei giovani senza lavoro

Un progetto a sostegno dei giovani senza lavoro. Si chiama progetto Elpis ed è realizzato da Sophia Impresa sociale. Il progetto Elpis – che significa speranza in greco – si svolge a Roma con lo scopo di accompagnare i giovani dai 19 ai 29 anni che non hanno un’occupazione (Neet) nel mondo del lavoro, fuori casa dei genitori e infine, alla professione più vicina alle inclinazioni e desideri di ognuno. Grazie ad uno sportello di ascolto, per ogni giovane che aderisce al progetto, Elpis prende la forma di un percorso personalizzato scandito da colloqui periodici con un tutor, che attraverso il dialogo fanno emergere consapevolezza, progettualità e assertività. Durante il 2020, dei circa cinquanta ragazzi e ragazze che hanno aderito al progetto, 43 giovani Neet sono riusciti ad entrare nel mondo del lavoro; 27 giovani sono usciti dalla casa dei genitori per la prima volta e 17 hanno intrapreso un corso di formazione specifico per realizzare i propri desideri professionali. “Dopo tanto lavoro e tanto impegno, abbiamo ricevuto la conferma che il valore di questo progetto è riconosciuto anche da un Fondo di beneficenza importante come quello di Intesa Sanpaolo”, commenta Marco Ruopoli, presidente di Sophia Impresa Sociale all’arrivo della notizia del rifinanziamento del progetto Elpis. “Esiste un gap tra scuola e lavoro: non vi è un ponte che collega i due mondi, ma un burrone”, aggiunge Federica Pennino, tutor di Elpis. La pandemia da Covid ha le condizioni del mercato del lavoro per i giovani e per le donne. Secondo Eurostat il numero di Neet in Italia nel 2020 è cresciuto pericolosamente: il 23,3% di ragazzi italiani non studia e non lavora. Dall’Istat arrivano notizie altrettanto preoccupanti: in agosto 2021 è stato registrato un aumento del numero di ragazzi inattivi che hanno perso la voglia di cercare lavoro, la maggior parte nella fascia di età 15-24 anni. Il team progettazione di Sophia, in stretta collaborazione con l’equipe di Elpis, ha fatto evolvere il progetto ancor più in direzione dei giovani: da una parte, si terranno degli incontri di formazione “Elpis” nelle scuole, per preparare gli studenti al salto nel mondo del lavoro; dall’altra, si sta aprendo un secondo sportello di ascolto per ragazzi e ragazze a Garbatella, quartiere centrale di Roma.