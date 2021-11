Diocesi: Cassano All’Jonio, Messa e conferenza per la Giornata Mondiale dei poveri

In sintonia con la Giornata Mondiale dei poveri, a livello diocesano il vescovo di Cassano All’Jonio, mons. Francesco Savino, domenica 14 novembre, nella Basilica Minore Cattedrale della città delle terme, presiederà la Messa alle ore 10. A seguire dibattito sul tema: “I giovani e volontariato in Calabria: un impegno che abbatte la povertà”. I lavori saranno introdotti dal vicario per la pastorale, don Annunziato Laitano con l’intervento di Enzo Bova, referente regionale servizio civile universale delegazione Caritas Calabria, con il contributo dei volontari e i giovani in servizio civile universale. Le conclusioni saranno tratte da mons. Savino. Prevista la diretta sul canale 92 di Tele Libera Cassano e sul gruppo Facebook della diocesi.