Diocesi: Genova, conferenza su progetto “Rinasce un capolavoro. Il monumento Fieschi al museo diocesano”

Martedì 9 Novembre, (ore 11) si terrà a Genova, presso il Salone dell’Episcopio, la Conferenza di Mid-Term relativa al progetto “Rinasce un capolavoro. Il Monumento Fieschi al Museo Diocesano”. A distanza di un anno circa dalla presentazione al pubblico dell’iniziativa, avvenuta il 20 novembre 2020, questo secondo incontro, riferisce una nota vuole dar conto dello stato dei lavori e fornire qualche anticipazione sulle novità emerse durante questa prima fase di intervento, tenutosi per la maggior parte durante l’emergenza Covid-19 e in assenza di visitatori. Il progetto sul Monumento funebre del Cardinale Luca Fieschi consentirà anche un approfondimento dedicato alla storia della famiglia Fieschi sia a Genova che nei territori di storica pertinenza a partire dall’entroterra genovese, fino al Levante e al confine con la Lunigiana. Questi luoghi verranno collegati e messi a sistema grazie anche ad azioni di partenariato con Camera di Commercio, Coop Liguria e altre realtà del territorio. Per quanto riguarda le novità scientifiche verrà organizzato un convegno internazionale in collaborazione con l’Università di Genova, con approfondimenti dedicati e itineranti. Infine, una parte significativa del progetto è rivolta agli approfondimenti culturali e didattici declinati per tipologie diversificate di pubblico, dal turismo extracittadino al pubblico delle scuole, delle famiglie con proposte diversificate tra cui visite guidate, concerti, eventi family. L’intervento, introdotto da padre Mauro De Gioia, direttore dell’Ufficio Beni Culturali, vedrà, tra gli altri, il saluto istituzionale di Massimo Bartoletti, Soprintendenza Abap per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia Barbara Grosso, Assessore per le Politiche Culturali, dell’Istruzione e dei Giovani, Comune di Genova Nicoletta Viziano, Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo. L’aggiornamento sul progetto sarà a cura, tra gli altri di Paola Martini, Direzione Museo Diocesano di Genova.