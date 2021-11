Diocesi: Lamezia terme, un incontro per promuovere i pellegrinaggi verso la Terra Santa

Un incontro finalizzato alla promozione del pellegrinaggio verso la Terra Santa: a promuoverlo nello scorso fine settimana è stata l’Opera Calabrese Pellegrinaggi. Erano presenti mons. Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme, Mariagrazia Falcone, Pr Director e Responsabile del Turismo religioso dell’Ufficio nazionale israeliano del Turismo a Milano, e Antonio Viscomi, direttore commerciale Lakinion Travel. L’incontro è stato aperto da mons. Schillaci, che ha voluto sottolineare l’importanza, fondamentale per un credente, del ritorno in Terra Santa, dalla quale, “non possiamo stare più lontani”. “Siamo felici di poter partecipare attivamente a questa iniziativa. Il nostro Ufficio – ha dichiarato Falcone – sta lavorando con grande impegno a fianco degli operatori per dare un supporto organizzativo e logistico per il ritorno al pellegrinaggio verso la Terra Santa. Israele ha lavorato in questi due anni per fornire servizi sempre più adeguati, aprendo per esempio nuovi hotel ed organizzando un ufficio di prenotazione alla visita dei luoghi santi attraverso il Christian Information Center di Gerusalemme. Siamo pronti ad accogliere i pellegrini in piena sicurezza, grazie anche ad un sistema di prevenzione vaccinale davvero unico al mondo”. Nel corso dei lavori l’AdAC, Accademia delle Antiche Civiltà, ha illustrato l’offerta sempre più varia anche di un pellegrinaggio che possa realizzarsi in luoghi come i parchi archeologici di Israele, ancora poco conosciuti al grande pubblico. Al termine dell’incontro Viscomi ha parlato delle novità dei programmi e dei contenuti proposti verso la Terra Santa, anticipando anche programmi culturali, come quello dedicato ai templari, che ha suscitato grande curiosità ed interesse. L’incontro ha visto la partecipazione dei delegati delle diocesi della Calabria.