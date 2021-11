Cop26: appello dei vescovi dell’Amazzonia brasiliana. “Ascoltare il grido dei popoli delle acque e della foresta”

I vescovi dell’Amazzonia brasiliana, attraverso la Repam del Brasile e la Commissione episcopale per l’Amazzonia, lanciano un video con un appello ai leader mondiali presenti alla 26a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26). Il video mostra vescovi che svolgono la loro missione in Amazzonia, nati in diversi Paesi, che nella loro lingua materna lanciano un appello alla comunità internazionale, chiedendo la protezione dell’Amazzonia e pressioni internazionali sul Governo brasiliano affinché prenda “impegni efficaci” a “difesa dei popoli indigeni, della foresta e delle acque dell’Amazzonia”, come spiega dom Erwin Kräutler, presidente della Repam del Brasile. I leader sono, dunque, chiamati ad “ascoltare il grido dei popoli, delle acque e della selva dell’Amazzonia”. Insieme a Papa Francesco, i vescovi chiedono “impegni urgenti e audaci dalla Cop26 per combattere il cambiamento climatico e proteggere la nostra amata Amazzonia”, e insieme a questo che “la Cop26 ascolti e si impegni “al grido della madre terra e dei poveri che soffrono gli effetti dei cambiamenti climatici, soprattutto nella nostra amata Amazzonia”.