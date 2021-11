Diocesi: Caritas Lucca, dal 12 al 25 novembre diverse iniziative per la Giornata mondiale dei poveri

“Eccoci”: così la Caritas diocesana di Lucca ha intitolato la serie di iniziative che verranno realizzate dal 12 al 25 novembre in occasione della Giornata mondiale dei poveri, indetta da Papa Francesco per il prossimo 14 novembre. Il fitto programma vede il coinvolgimento e la partecipazione di persone e realtà del territorio, tra cui gli enti e le associazioni che compongono la Consulta degli organismi socioassistenziali dell’arcidiocesi.

La giornata, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, viene celebrata all’inizio di un cammino sinodale già in essere, tutto incentrato sull’ascolto e sull’incontro: “l’ascolto delle comunità – spiega un comunicato – passa anche attraverso tutti i servizi di prossimità che ogni giorno accolgono e confortano i più fragili e chi ha più bisogno”.

I primi appuntamenti sono in programma venerdì 12 novembre. Tra le altre cose una veglia sul tema della Giornata in tre chiese della diocesi – San Vito per la Piana di Lucca, Don Bosco a Viareggio per la Versilia e San Jacopo a Borgo a Mozzano per la Mediavalle e Garfagnana-, durante la quale sarà consegnato agli operatori pastorali e ai volontari un “mandato alla prossimità”. Le chiese interessate sono quelle di . L’intervento che il vescovo Paolo Giulietti farà a San Vito sarà trasmesso in diretta nelle altre chiese.

Nel fine settimana l’iniziativa “Olio bòno” porterà squadre di volontari a raccogliere le olive presso uliveti concessi a Caritas da privati per la raccolta solidale; presso la mensa di solidarietà in Centro Storico a Lucca, sabato 13 l’Ordine dei Cavalieri di Malta consegnerà un kit per la cura della persona, mentre domenica 14 la Comunità di Sant’Egidio organizzerà un momento di festa. Sempre domenica le celebrazioni eucaristiche saranno animate sul tema della Giornata dei poveri e verrà consegnato a tutte le comunità parrocchiali un “mandato alla prossimità”.

Lunedì 15 novembre alle 21.00 sul canale YouTube dell’arcidiocesi verrà trasmesso l’incontro “I poveri li avete sempre con voi”: don Bruno Frediani commenterà il messaggio del Papa per la Giornata. In programma iniziative per il 20 novembre, Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; il 25 presentazione del primo bilancio sociale della Cooperativa sociale e di comunità Nanina.