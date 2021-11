Formazione: Moige-Intesa San Paolo, da domani un nuovo ciclo di incontri dedicato agli adulti su cittadinanza finanziaria, digitale e cybersecurity

Prende il via domani un nuovo ciclo di incontri organizzato dal Museo del risparmio di Intesa Sanpaolo in collaborazione con il Moige – Movimento italiano genitori Onlus, con l’obiettivo di sensibilizzare i genitori e gli adulti sui temi della cittadinanza attiva, digitale e finanziaria, condividendo i rispettivi know how per offrire momenti formativi alle famiglie. Sei incontri online divulgativi, in programma sempre alle 18 da novembre 2021 a maggio 2022, che vedranno impegnati esperti e professionisti del settore che tratteranno in maniera semplice ma efficace differenti argomenti, durante i quali i partecipanti potranno accrescere le proprie conoscenze per rafforzare non solo il proprio ruolo di cittadino attivo e consapevole ma anche quello di genitore maggiormente partecipe alla vita dei propri figli. Per Giovanna Paladino, direttore e curatore del Museo del risparmio, “la buona o cattiva gestione finanziaria si basa spesso su condizionamenti psicologici e culturali, che vanno affrontati con un processo educativo”. “La formazione ad un uso consapevole della rete, che include anche l’educazione finanziaria per una cittadinanza digitale responsabile sicura” non può prescindere dal “lavoro sinergico tra genitori, istituzioni e operatori, per la tutela dei nostri figli”, aggiunge Antonio Affinita, direttore generale del Moige.

Primo appuntamento domani alle 18 sul tema “Covid e uso della tecnologia: come stanno i nostri ragazzi?”. Negli incontri successivi si parlerà di educazione finanziaria, gaming online, cybersecurity, bullismo e cyberbullismo.