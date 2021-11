Giornata mondiale poveri: mons. Aloise (Rossano-Cariati), “vivere il Vangelo ponendo al centro della vita cristiana i poveri”

Diversi gli appuntamenti organizzati dalla equipe della Caritas diocesana di Rossano-Cariati e dalla “Casa della Speranza” per la Giornata dei poveri. “Anche il nostro arcivescovo”, ha detto il direttore della Casa, don Claudio Cipolla, “sprona ognuno di noi a vivere con il cuore questa giornata, ogni battezzato è chiamato a vivere il Vangelo ponendo al centro della vita cristiana i poveri, amandoli con la stessa carità di Cristo. Auguriamo a ciascuno di voi di vivere non solo questa giornata, ma tutti i giorni con lo sguardo rivolto ai bisognosi”. Domani un gruppo di persone bisognose sarà accolto in Episcopio e cenerà con l’arcivescovo mons. Maurizio Aloise; mercoledì 10 alle 18:30 si terrà una veglia di preghiera diocesana a cura del Rinnovamento dello Spirito Santo nella parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino nell’area urbana di Rossano; domenica 14, alle 10,30 solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Aloise nella chiesa di Santa Maria ad Nives a Schiavonea nell’area urbana di Corigliano.