Migrantes: Roma, il 9 novembre la presentazione del Rapporto Italiani nel Mondo

Martedì 9 novembre, alle ore 10, sarà presentato a Roma, presso l’Auditorium V. Bachelet del TH Roma Carpegna Palace (via Aurelia, 481, Fermata Cornelia Metropolitana A), il Rapporto “Italiani nel Mondo 2021” della Fondazione Migrantes. Giunto alla XVI edizione, questo progetto della Chiesa che è in Italia ha coinvolto anche quest’anno diversi autori, misurandosi con la crisi pandemica che ha coinvolto anche la mobilità degli italiani e la vita dei nostri connazionali residenti all’estero. L’incontro si terrà in presenza nel rispetto della normativa sanitaria vigente. Sarà comunque possibile seguire la presentazione in diretta streaming, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Conferenza episcopale italiana. Inoltre, dal pomeriggio del 9 novembre (fino al 12 ) avrà luogo il convegno “Gli italiani in Europa e la missione cristiana” che vedrà la partecipazione, tra gli altri, dei cardinali Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, e Anders Arborelius, arcivescovo di Stoccolma; di mons. Gian Carlo Perego, presidente Fondazione Cei Migrantes; e di mons. Jean Kockerols, vescovo ausiliare di Bruxelles-Malines.