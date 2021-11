Violenza sui minori: Cnr, il 10 novembre una giornata e una mostra alla Camera dei deputati per informare e sensibilizzare

“La violenza sui minori – Mostra d’arte ‘Sguardi parlanti’ – Percorsi didattici e propedeutici” è il tema della giornata in programma mercoledì 10 novembre a Roma, presso la Camera dei Deputati, Sala del Cenacolo (ore 15:30). La giornata, che intende sensibilizzare e informare sul tema della violenza sui minori, è organizzata dall’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche di Catania (Cnr-Irib) in collaborazione con il Sistema museale e le scuole di specializzazione di Pediatria e di Ortopedia dell’Università di Catania. Nella giornata si inaugurerà anche la mostra d’arte contemporanea che si concluderà il 19 novembre, con opere di Giuseppe Branciforti, Marianna Branconi, Ali Hassoun, Alessio Mamo, Fabio Modica, Giovanna Rasario, Silvia Rea, Oliviero Toscani, Sergio Zagallo. In programma anche eventi didattici e propedeutici rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, che pediatri, ortopedici, neuropsichiatri infantili, psicologi dell’età evolutiva e rappresentanti della polizia postale svolgeranno il 17 e 18 novembre per informare sulle varie forme di violenza sui minori e sui campanelli d’allarme relativi ai fenomeni di maltrattamento.

All’evento di mercoledì interverranno fra gli altri i ministri Patrizio Bianchi (Istruzione), Elena Bonetti (Pari opportunità e famiglia), Roberto Speranza (Salute); Licia Ronzulli, presidente Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza; Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; Maria Chiara Carrozza, presidente Cnr; Annamaria Staiano, presidente Società italiana di pediatria.