Papa Francesco: il 12 novembre sarà ad Assisi. Il programma della visita

Papa Francesco venerdì 12 novembre andrà ad Assisi per l’incontro di preghiera e testimonianza in occasione della V Giornata mondiale dei poveri. Il Pontefice, si legge nel programma della visita appena diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede, arriverà nella cittadina umbra alle 9. Ad accoglierlo sul Sagrato della Basilica, oltre alle Autorità, che gli rivolgeranno un saluto, saranno i poveri, che formeranno un “abbraccio” ideale per dargli il benvenuto. “Verrà consegnato simbolicamente a Papa Francesco da alcuni poveri il mantello e il bastone del Pellegrino, a indicare che tutti sono venuti pellegrini nei luoghi di San Francesco, per ascoltare la sua parola”, informa ancora la Sala Stampa..

In Basilica ci saranno quindi la testimonianza di sei poveri (due francesi, un polacco, uno spagnolo, due italiani) e la risposta del Santo Padre. A seguire un momento di pausa per offrire un ristoro ai poveri. Dopo il rientro in Basilica, alle 11 è previsto un momento di preghiera con il Santo Padre cui seguirà la distribuzione del suo dono ai poveri. Quindi i saluti conclusivi e il rientro del Papa in elicottero in Vaticano, mentre i poveri saranno ospitati per il pranzo dal vescovo di Assisi Domenico Sorrentino.