Televisione: TV2000, il Rosario da Roma per la V Giornata Mondiale dei Poveri

Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 10 novembre alle 20.50, per recitare insieme il Rosario trasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000, e su Facebook. La preghiera, si legge in una nota della emittente televisiva cattolica, in occasione della V Giornata Mondiale dei Poveri che si celebra domenica 14 novembre, sarà trasmessa dalla chiesa di San Basilio in Roma, e presieduta dal presidente della Caritas Italiana, mons. Carlo Roberto Maria Redaelli.