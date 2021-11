Libano: Fondazione Giovanni Paolo II e Focolari, insieme contro l’emergenza umanitaria e sanitaria

La Fondazione Giovanni Paolo II e il Movimento internazionale dei Focolari accolgono l’appello del Vicariato Apostolico di Beirut dei Latini e della Nunziatura Vaticana in Libano e promuovono una raccolta fondi per acquistare latte in polvere e fornire un supporto costante al Paese dei Cedri. “Una situazione economica, sanitaria e sociale che – si legge in una nota congiunta – ha condotto l’intero Paese ad una crisi assai profonda dalla quale è difficile rialzarsi e che solo gli aiuti provenienti dall’estero possono alleviare. Il progetto prevede l’invio dall’Italia anche di medicinali fondamentali per consentire alle persone più deboli di essere curate e continuare a rispettare le proprie terapie”. Intanto, in collaborazione con la Unicoop Firenze, è stata predisposta “una grande prima donazione di latte in polvere, alimento fondamentale per i bambini della fascia più debole della popolazione ivi incluse le famiglie dei rifugiati siriani. Questi beni essenziali verranno spediti in Libano grazie ad un accordo con il Ministero della Difesa che ha fornito immediatamente la propria disponibilità nella persona del Ministro Lorenzo Guerini”.