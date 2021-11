Giornata mondiale poveri: Caritas Adria, tre proposte per “stare dalla loro parte”

Tre le proposte della Caritas della diocesi di Andria per la Giornata mondiale dei poveri, che si celebrerà in tutto il mondo il 14 novembre per volere di Papa Francesco. A livello diocesano il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, presiederà una veglia di preghiera venerdì prossimo, 12 novembre alle 19 presso la Chiesa Madre di Minervino Murge. Contestualmente – si legge in un comunicato – viene lanciata la proposta di raccolta di olio presso i frantoi delle città che si trovano nel territorio della diocesi: Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge. Anche a livello parrocchiale saranno proposti incontri di riflessione e gesti concreti per stare “dalla parte dei poveri” e vincere la tentazione dell’indifferenza, come esorta a fare il Papa. A livello personale, infine, si suggerisce di leggere e riflettere su messaggio di papa Francesco.