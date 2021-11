Conferenze episcopali regionali: Terni, 10 novembre presentazione del V Rapporto sulle povertà in Umbria

In vista della V Giornata Mondiale dei Poveri indetta dal Papa, che la Chiesa celebra il 14 novembre, mercoledì 10 novembre, alle ore 11, presso la sala conferenze del Museo Diocesano e Capitolare di Terni, , si terrà la conferenza stampa per la presentazione del quinto Rapporto sulle povertà redatto dalla Caritas dell’Umbria, Conferenza Episcopale Umbra (Ceu) e Regione Umbria. Si riferisce ai dati del 2020, sarà multimediale e non cartaceo, una story map che garantisce l’accesso alle informazioni sulle povertà in Umbria da numerosi dispositivi elettronici e che, soprattutto, si può implementare di anno in anno. “Con questo Rapporto multimediale – afferma Marcello Rinaldi delegato regionale della Caritas e direttore di quella diocesana di Orvieto-Todi – vogliamo raccontare come si è evoluta la povertà, come si colloca l’Umbria nel quadro nazionale e quali sono i bisogni attuali. Ma soprattutto – prosegue – vogliamo raccontare l’impegno delle Caritas diocesane sul territorio per far fronte alle tante richieste e disagi”. Alla Conferenza Stampa interverranno: mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia, Presidente della Ceu, e Delegato per il servizio della carità; mons. Giuseppe Piemontese, Vescovo di Terni-Narni-Amelia; Marcello Rinaldi, delegato regionale della Caritas, che modererà l’incontro, Velia Sartoretti, volontaria Caritas che ha raccolto ed elaborati i dati e Pierluigi Grasselli, economista che commenterà i dati.