Sanità: Camilliani, inaugurato il nuovo reparto di assistenza e riabilitazione per persone con disabilità a Grottaferrata

Nasce, come ampliamento della struttura, il nuovo reparto di alto livello assistenziale e di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, situato all’interno del Centro di riabilitazione “Villaggio Eugenio Litta” di Grottaferrata. Autorizzato ed accreditato con il Sistema Sanitario Regionale, il centro è attivo nella riabilitazione neuromotoria, psicofisica e sensoriale in regime residenziale, semi-residenziale e non residenziale.

Il nuovo reparto è stato inaugurato ieri, alla presenza, fra gli altri, di Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio, di Bruno Astorre, senatore della Repubblica, Luciano Andreotti, sindaco di Grottaferrata, padre Antonio Marzano, padre provinciale della Provincia romana dei Camilliani e di Michele Bellomo, direttore generale della Provincia romana dei Camilliani. Articolato su tre tipologie di servizi, residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale, il Centro di riabilitazione segue bambini anche piccolissimi. I pazienti richiedono lunghi tempi di riabilitazione ed assistenza e, spesso, restano in carico della struttura per molti anni in quanto sono affetti da deficit che non consentono un inserimento sociale.

Dotata dei più moderni requisiti di accreditamento istituzionale, la struttura offre un’ampia gamma di terapie specialistiche come terapia basale, fkt, logopedia, psico-neuro-motricità e, fra i trattamenti multisensoriali, l’attività con pc, Pet Therapy, teatro, attività fisica, montagnaterapia. “La nuova struttura distribuita su due piani mette a disposizione 40 posti letto – conclude il direttore generale Michele Bellomo – ed è pronta a garantire 14.000 giornate di degenza annue. Sarà al contempo un luogo di cura e socialità, rivolto a persone con disabilità che ogni giorno sono costrette a confrontarsi con gravi problemi, fornendo al tempo stesso un prezioso sostegno alle famiglie dei pazienti”.