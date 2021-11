Romania: mons. Sescu consacrato vescovo. Ausiliare della diocesi di Iasi, affiancherà il vescovo Paulet nella cura pastorale dei romano-cattolici della regione di Moldavia

(Foto diocesi di Iasi)

“Che sia buono è santo!”, questo è l’augurio di mons. Iosif Păuleț, vescovo della diocesi di Iasi, per mons. Petru Sescu, che ieri, 11 novembre, è stato consacrato vescovo nella cattedrale romano-cattolica di Santa Maria Regina di Iasi, in Romania. Nominato da Papa Francesco il 30 settembre scorso vescovo titolare di Murcona (oggi in Algeria) e ausiliare della diocesi di Iaşi, mons. Petru Sescu, 56 anni di età e 30 di sacerdozio, ha ricevuto la pienezza dell’ordine sacerdotale dalle mani di mons. Paulet, assistito da mons. Petru Gherghel e mons. Aurel Percă. Da oggi, mons. Sescu affiancherà il vescovo Păuleț nella cura pastorale dei romano-cattolici della regione romena di Moldavia. È il 22° vescovo del collegio episcopale della Chiesa in Romania, che conta 14 vescovi romano-cattolici, dei quali sei titolari, tre ausiliari e cinque emeriti; otto vescovi greco-cattolici, dei quali un arcivescovo maggiore, cinque vescovi eparchi e due ausiliari. Nel decreto apostolico, presentato dal nunzio apostolico in Romania, mons. Miguel Maury Buendia, Papa Francesco ricorda “la fede retta, la vita spirituale, la dimestichezza nell’amministrazione, come anche altre qualità umane e virtù sacerdotali” del novello vescovo, e lo affida alla Vergine Maria e alle preghiere dei beati romeni, il vescovo martire Anton Durcovici e la vergine Veronica Antal.

Dueento sacerdoti e nove vescovi hanno preso parte alla celebrazione di consacrazione del novello vescovo, insieme a numerosi fedeli, autorità civili e religiose. Rivolgendo un saluto da parte del metropolita ortodosso Teofan, di Moldova e Bucovina, con sede a Iasi, il sacerdote e professore universitario Gheorghe Popa ha ricordato all’assemblea che l’unità della Chiesa si fonda sulla testimonianza dell’apostolo Pietro – patrono spirituale del novello vescovo –, il quale ha riconosciuto in Cristo il Figlio di Dio. “Perciò, questo è un momento di festa per tutti”, ha detto, augurando a mons. Petru Sescu di servire Dio con gioia, secondo il suo motto episcopale (“Servite Domino in laetitia”). Mons. Sescu, finora parroco e decano a Bacău, è nato a Săbăoani, un villaggio moldavo che ha già dato alla Chiesa in Romania altri tre vescovi: Mihai Robu, Ioan Robu e Aurel Percă.