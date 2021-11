Reddito di cittadinanza: Rossini (Alleanza contro la povertà), “la Legge di bilancio non va nella direzione giusta”

“Sulla base della Legge di bilancio presentata ci pare che il Governo non stia andando nella direzione giusta”. Lo afferma Roberto Rossini, portavoce dell’Alleanza contro la povertà, commentando i provvedimenti che riguardano il Reddito di cittadinanza. “Il Governo – continua Rossini – non ha recepito nessuna delle otto proposte che abbiamo formulato per migliorare il Reddito di cittadinanza e renderlo più efficace nella lotta al contrasto della povertà nel nostro Paese”. “Proposte che – aggiunge il portavoce – sono state largamente riprese anche dal Comitato scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”.