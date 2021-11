“Questa mattina, dopo il suo arrivo ad Assisi, Papa Francesco si è recato al Monastero di Santa Chiara a salutare le sorelle clarisse raccolte per accoglierlo, fermandosi a pregare con loro”. Ne dà notizia la Sala Stampa della Santa Sede. Al termine il Papa ha raggiunto la Basilica di Santa Maria degli Angeli per l’incontro di preghiera e testimonianze in occasione della Giornata dei Poveri.