Papa ad Assisi: “grazie, cardinale Barbarin, per la sua testimonianza che edifica la Chiesa”

Quella di istituire una Giornata mondiale dei poveri “è un’idea nata un po’ strana, in una sacrestia”. Lo ha rivelato, a braccio, il Papa, rivolgendosi ai 550 poveri riuniti ad Assisi nella basilica di Santa Maria degli Angeli. “Uno di voi, si chiama Etienne, mi ha dato un suggerimento: ‘facciamo la Giornata dei poveri’. Io sono uscito e ho sentito la Spirito Santo dentro, e ho deciso di farla. Così è nata, dal coraggio di uno di voi”. “Vorrei ringraziare la presenza del cardinale”, ha poi proseguito Francesco: “Lui è fra i poveri, anche lui ha subito con dignità l’esperienza della povertà, l’abbandono, la sfiducia. E lui si è difeso col silenzio e la preghiera. Grazie, cardinale Barbarin, per la sua testimonianza che edifica la Chiesa”. Il Papa ha poi ringraziato ancora una volta, sempre a braccio, il porporato francese al termine del suo discorso: “Grazie, eminenza, per il vostro appoggio e aiuto a questo momento”.