Bolivia: mons. Aurelio Pesoa (vicariato del Beni) nuovo presidente dei vescovi

La Conferenza episcopale boliviana (Ceb), riunita a Cochabamba in assemblea, ha rinnovato ieri i propri organi direttivi. Il nuovo presidente è mons. Aurelio Pesoa, vescovo del vicariato apostolico del Beni, segretario generale uscente; vicepresidente è stato eletto il presidente uscente, mons. Ricardo Centellas, arcivescovo di Sucre e primate della Bolivia; il nuovo segretario generale è mons. Giovani Arana, vescovo di El Alto.

Queste le prime impressioni di mons. Pesoa, raccolte dall’ufficio comunicazione della Ceb: “Un grandissimo saluto e gratitudine ai fratelli vescovi, che hanno voluto attraverso questa elezione che io possa continuare a servire la Chiesa della Bolivia. Non è una soddisfazione personale, ma un servizio ai fratelli vescovi e soprattutto alla Chiesa boliviana. Chiedo a tutti voi che in quelle preghiere che ciascuno eleva al buon Dio, ricordiate tutti i Vescovi e che possiamo fare ciò che Dio chiede e vuole ciascuno di noi, particolarmente per questo nuovo servizio”.

Riguardo al servizio che ha svolto nella segreteria generale della Conferenza episcopale boliviana, ha affermato: “Questo servizio è stato una scuola per conoscere la Chiesa boliviana e incontrare i fedeli del nostro Paese, il segretario generale è un luogo dove molte notizie e novità. È stata come una scuola per apprendere il servizio di essere vescovo e servitore della Chiesa”.