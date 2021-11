Bielorussia-Lituania: Oms Europa, il 60% dei migranti al confine ha bisogno di cure. Kluge (direttore), “garantire loro diritto a salute e sicurezza”

“Sono molto preoccupato per le migliaia di persone vulnerabili che sono bloccate nella terra di nessuno ai confini tra Bielorussia e Polonia, Lettonia e Lituania, in balia del tempo mentre l’inverno si avvicina rapidamente”. Ad affermarlo è il direttore regionale di Oms/Europa, Hans Henri P. Kluge, dopo che l’organizzazione ha inviato un team di esperti in Lituania per una rapida valutazione e per aiutare il Paese a fornire assistenza sanitaria ai migranti in arrivo dalla Bielorussia. I risultati preliminari di un’indagine in corso sui migranti nelle strutture di accoglienza e nei posti di frontiera, rivelano che il 60% ha bisogno di cure, farmaci, supporto psicosociale e informazioni nella propria lingua. Oltre un terzo degli intervistati ha richiesto cure mediche durante il viaggio, mentre tre su cinque necessitano di cure e farmaci per una condizione di salute in corso.

“La situazione richiede soluzioni immediate e durature per affrontare le esigenze sanitarie dei migranti. Anche la comunità ospitante ha bisogno di sostegno poiché la situazione si è evoluta rapidamente e, di conseguenza, la loro capacità di fornire servizi è stata gravemente compromessa”, afferma Jozef Bartovic, un ufficiale tecnico arrivato da poco al confine. Oms Europa esorta tutti gli Stati a proteggere il diritto alla salute dei rifugiati e dei migranti lungo il confine bielorusso. Migliaia di migranti privi di documenti dai paesi del Medio Oriente e dell’Africa sono arrivati ​​in Lettonia, Lituania e Polonia attraverso la Bielorussia, negli ultimi mesi. Negli ultimi giorni la situazione è degenerata in una crisi politica al confine orientale dell’Ue.

“Questi rifugiati e migranti – conclude Kluge – devono essere trattati con la dignità e il rispetto a cui hanno diritto secondo il diritto internazionale. Ciò include il diritto alla salute. Donne e bambini dormono all’aperto al freddo pungente. Diverse persone sono già morte. E i casi di Covid-19 sono in forte aumento in tutta la regione. È nostro dovere difendere i diritti alla salute di rifugiati e migranti e garantire loro sicurezza”.